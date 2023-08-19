Maaşlarda ikinci teklif de yetersiz

Hükümet ile memur ve memur emeklisine yönelik 2024-2025 yılları için maaş zammı sözleşme pazarlığında yetkili sendika Memur-Sen Konfederasyonu arasında uzlaşma sağlanamadı.

Hükümet cephesince 14 Ağustos’ta açıklanan toplu sözleşme teklifine göre; memur ve memur emeklileri için 2024’ün ilk altı ayı için yüzde 14, ikinci altı ayı için yüzde 9 maaş zammı öngörüldü.

2025 yılı zam teklifi ilk altı ay için yüzde 6 ve ikinci altı ay için yüzde 5 oldu. Hükümet, önceki günkü görüşmede yetkili sendika Memur-Sen’e ikinci teklifini sundu. Bu teklifte 2025 yılı oranlarında değişiklik söz konusu olmadı ancak 2024’ün ilk altı ayı için yüzde 15 ve ikinci altı ayı için yüzde 10 önerildi. Memur-Sen ise, bu teklifi de reddetti ve eylem kararını hayata geçirdi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ise, ikinci teklifteki artışı da yetersiz bulduklarını ve hayal kırıklığına uğradıklarını belirterek, Merkez Bankası’nın 2024 yılı için öngördüğü yüzde 33 oranındaki enflasyon oranının dikkate alınması gerektiğini söyledi.

Ankara - anka