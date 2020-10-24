Maden işçileri ücretlerini alamıyor

TMMOB Maden Mühendisleri Odası, “Ermenek ve Soma’da çalışan maden işçileri, kömür üretimi için emeklerini harcamakta, ancak akıttıkları alınteri karşılığında hak ettikleri ücreti ve sosyal hakları uzun bir süredir alamamaktadırlar” açıklaması yaptı.

İşçilerin bu nedenle başlattıkları hak mücadelesi bir süredir devam etmekte olduğuna dikkat çekilen açık- lamada, “Yurttaşlarımız mevcut yasal çerçevede tanımlanmış bulunan çalışma hakkını kullanarak geçimleri için gerekli bir ücreti elde eder, böylece bireysel ve toplumsal yaşamın devamını sağlarlar. Bu sürecin doğru işlemesinin sorumluluğu ise devlete aittir. Oysa son örneği Ermenek ve Soma’da bulunan maden işletmelerinde görül- düğü gibi, işçiler çalışmakta, üretmekte ancak hak ettikleri ücret ve sosyal haklarını ala- mamaktadır. Ermenek ve So- ma’da İşveren konumunda bulunan bazı firmalar işçilerin hak ettiği ücretleri ve kıdem tazmi- natlarını ödemedikleri gibi, bu durumu bir alışkanlık haline getirmiş, işçilerin ödenmeyen hakları üzerinden ek kazançlar elde etmeye yönelmişlerdir. Bu duruma daha fazla katlanamayan Ermenek ve Somalı maden işçileri, alınterlerinin karşılığını almak için hak mücadelesine girişmişlerdir” denildi. İstanbul - Nihat Orhan



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