‘Mağduriyeti giderecek kalıcı çözüm istiyoruz’

Tüm Eczacı İşverenler Sendikası (TEİS) Genel Başkanı Eczacı Nurten Saydan, 24 Temmuz’da ilaç fiyatlandırılmasında kullanılan euro kuruna yüzde 30,5’lik artış yapılmasının ardından özellikle son birkaç aydır piyasada olmayan bazı ilaçların depolarda bulunmaya başladığını ancak bazı ilaçlara erişimin hala olmadığını söyledi.

Saydan “İlaç yokluğu sorununun çözümü için ekonomik gerçekliğe aykırı bir hale gelen İlaç Fiyat Kararnamesi’nin yeniden düzenlenmesi, bu çerçevede de yılda dört defa enflasyon oranında güncelleme yapılması gerektiğini düşünüyoruz. İlaç yokluğunun sorumlusu biz eczacılar olmadığımız gibi bu sorunun sorumlusu değil mağduru olduğumuz için halkımızla beraber yaşadığımız mağduriyeti giderecek kalıcı bir çözüm istiyoruz” dedi. Ankara - Anka

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