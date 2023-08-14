Maliyetler çok yüksek

Aydın’ın Karacasu pazarında salçalık domates ve biber satan Gürcan Karahan maliyetlerden yakındı.

Karahan yaptığı değerlendirmede “Maliyetlerin artması üretimi azaltıyor. Gübresi var ilacı var, işçiliği var. Her şey kendiliğinden olmuyor. Bunun maliyeti yüksek. Adam geçen sene gübre çuvalını kaç paraya aldıysa bu sene yüzde yüz zamlandı. İlaç, işçilik, mazot hepsi öyle. Bu üreticiyi etkiliyor, esnafı etkiliyor, tüketiciyi daha çok etkiliyor. Hele hele asgari ücrete çalışan bir insanın alım gücü az. Kirada oturuyorsa, elektriği, suyu bir şey kalmıyor. Satışlarımızda da geçen seneye göre fire var. Geçen sene 200 parça mal satıyorsak bu sene 100 parça satıyoruz” dedi.

Salçalık için pazara gelen Sevem Gezer ise “Fiyatlar ateş pahası. Her sene yapıyordum bu sene yapamayacağım” diye konuştu.

Aydın - anka