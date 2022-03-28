Maliyetler yüzde 115’e kadar arttı

Yüksek kur ve enflasyon evlilik masraflarını da vurdu. Çeyizden düğün mekânına kadar tüm evlilik maliyeti son bir yılda yüzde 85-115 aralığında arttı.

Ham madde fiyatlarındaki artışların sürmesi ve üretici enflasyonunun üç haneli rakamlara ulaşması, ürünlerin fiyatlarında ciddi zamlara neden oldu. Ülke genelindeki ortalama fiyatlara göre yemek odası takımı son bir yılda (2021-2022 Şubat) yüzde 59,5 zamlanarak yaklaşık 12 bin TL’ye yükselirken, oturma odası takımı son bir yılda yüzde 68,6 zamlanarak 13 bin TL’yi aştı. Sözcü’den Gamze Bal’ın haberine beyaz eşya fiyatlarına bakıldığındaysa, çamaşır makinesi fiyatlarının son bir yılda yüzde 85,2 artışla 6 bin 529 TL’yi aştığı görülüyor. Haber Merkezi

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