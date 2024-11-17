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18 KASIM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Maliyetleri belirleyen esas unsur ücretler değil

17 Kasım 2024, Pazar 17:00
Prof. Dr. Fatih Özatay, asgarî ücret tartışmalarına değinerek, “Ücret bir girdidir. Dolayısıyla maliyetleri etkiliyor ücretin artması. Ama enflasyonu etkileyen, çoğu sektörde özellikle imalat sektöründe maliyetleri belirleyen esas unsur ücret değil. Asıl etki çoğu sektörde ithal girdidir.'' dedi.

Özatay açıklamalarına şöyle devam etti: ''Ayrıca fiyatlar maliyet ve kâr oranıyla belirleniyor. Bazı sektörlerde kâr oranları çok fazla olabiliyor. Üçüncü faktör şu: Maliyet dışına çıkıp baktığınızda asgari ücret açlık sınırının altında. Yüzde 30 artsa da açlık sınırı, Merkez Bankası’nın 2025 enflasyon tahmini kadar yükselirse şubat ayında asgarî ücret, neredeyse açlık sınırının altında kalıyor. Yani bu çerçeveden bakınca da asgarî ücret düşük. Fakat asgarî ücretten etkilenen şirketler de var”

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