Mart enflasyonu çift haneyi bulur

Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, üst üste zam gelen akaryakıt fiyatlarının bundan sonraki dönemde sabit kalması durumunda Mart ayı TÜFE hesabını tek başına 1.07 puan arttıracağını ifade ederek “Savaşın etkileri; bu çerçevede enerji ve gıda maddelerindeki fiyat artışları ve kur artışı... Toplayın üst üste; Martta bizi sanki yine çift haneli enflasyon bekliyor” dedi.

Aktaş, akaryakıt zammının diğer ürünlerin fiyat artışında da etkili olduğunu belirterek şöyle devam etti: “Diğer mal ve hizmetlere akaryakıt zammı yüzünden ne kadar yansıma olur dersiniz? Akaryakıt zammından diğer mal ve hizmet fiyatlarına geçişkenliğin ne boyutta olduğunu somut olarak ölçmek mümkün değilse de bir geçiş, bir yansıma olduğu ortada. Bunu her alış verişte görüyor ve yaşıyoruz zaten.” Haber Merkezi

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