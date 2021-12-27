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Mart’tan önce indirim olmaz

27 Aralık 2021, Pazartesi 23:42
TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş, yüksek kurdan hammadde tedariki yapan firmaların, en erken Mart ayında indirim yapabileceğini söyledi.

Gıda sanayinin duâyen isimlerinden, TOBB Gıda Sanayi Meclisi Başkanı Necdet Buzbaş, yüksek kurdan hammadde tedariki yapan firmaların, en erken Mart ayında indirim yapabileceğini söyledi. Faiz indirimlerinin başladığı Eylül ayından beri TL’de görülmemiş değer kayıpları yaşanmıştı. Bunun sonunda Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ekonomiye ilişkin yeni tedbirler getirmek zorunda kalmış, geçen hafta bu adımların duyurulmasından sonra TL hızla değer kazanmış, geçen hafta pazartesi günü 18 TL’yi gören dolar 11 TL’ye kadar çekilmişti. Kurdaki rekorlarla birlikte fiyatlarda da büyük artışlar meydana gelmişti. Uzmanlar önümüzdeki dönemde resmi enflasyonun yüzde 30’un üstüne çıkmasına kesin gözüyle bakıyor.

İflas ederler

Dünya’nın haberine göre, bir firmanın yurt dışından ithal ettiği hammaddeyi üç aydan aşağı getiremeyeceğine dikkat çeken Buzbaş, “Dolar 17 lirayken hammadde alanların teslimatı yeni yapıldı. Bundan nasıl indirim istenebilir ki? Bu gibi firmaların hemen bir indirim yapmalarını beklemek mümkün değil. Aksi takdirde iflas ederler. Ayrıca yapılan doğalgaz ve petrol zamları da var. Bunlardan oluşacak maliyetleri geriye getirmek mümkün değil” dedi. Buzbaş, gıda sanayinde üç ay sonra yeni döviz kuruyla alınacak hammadde tedarikiyle fiyatlarda indirimin mümkün olabileceğini belirtti.

Dolar bu seviyede kalırsa indirim mümkün değil

Buzbaş şöyle devam etti: “Eğer dolar bu seviyede kalırsa indirim yapılması mümkün. Diğer yandan yerel girdiler olan su, elektrik gibi kalemlere gelen zamları kimse geri almıyor. Üretimin içinde hammadde, ambalaj, enerji ve işçilik gibi girdiler var. Asgari ücret 1 Ocak’ta 4 bin 253 lira olacak ve bu da maliyetleri etkileyecek. Dolayısıyla marketlerdeki fiyatların aşağı doğru inişi Mart ayını bulur. Yüzde 20 ile 30 arasında fiyatlarda düşüş olması bekleniyor. Bu da dolar kurunun bu seviyede kalması kaydıyla bu geçerli. Sanayicinin korkusu ise şimdi zarar edip indirim yaptığı halde, 15 gün sonra dolar tekrar 17 lira olursa ne olacağıdır.”

Haber Merkezi

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