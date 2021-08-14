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14 AĞUSTOS 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Matrah düzenlemesi indirim getirdi

14 Ağustos 2021, Cumartesi 10:52
Otomobİllerde Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) oranları düzenlendi.

Recep Bozdağ - Yalova

Buna göre, yüzde 45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 92 bin TL’ye, yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti ise 130 bin TL’den 150 bin TL’ye yükseltildi. Değişiklik ile bazı modellerde 50 bin TL’ye kadar indirim olacak.  ÖTV’ye esas matrah oranları değişikliğine ilişkin Cumhurbaşkanlığı Kararı Resmî Gazete’de yayınlandı. ÖTV matrah düzenlemesinde 50 kW’ı geçip, 1800 cc’yi geçmeyen hibrit araçlarda yüzde 45’lik ÖTV dilimindeki matrah limiti 85 bin TL’den 114 bin TL’ye yükseltildi. Yüzde 50’lik ÖTV dilimindeki limit 135 bin TL’den 170 bin TL’ye çıkarıldı. Hibrit araçlar için önemli bir avantaj getirdi.Toyota Türkiye Pazarlama ve Satış A.Ş. CEO'su Ali Haydar Bozkurt, “Hibrit versiyonlarımızda 60 bin TL’ye varan avantajları, getirilen yeni düzenlemeyle sunmaya başlayacağız” dedi. 

Fiyatlarda düşüş yaşanacak

Konuyla ilgili olarak, Otomotiv Yetkili Satıcıları Derneği (OYDER) Yönetim Kurulu Başkanı Turgay Mersin, açıklanan yeni ÖTV matrah düzenlemesi ile birlikte son dönemde oldukça yükselmiş olan yeni araç alım fiyatlarında önemli bir düşüş yaşanacağını söyledi.

Mersin, “Bu düzenleme sayesinde içten yanmalı motora sahip araçların anahtar teslim fiyatı 320.000 TL’ye kadar olanlarında 40 bin ile 53 bin TL arasında bir ucuzlama olacağı görülüyor. Bu da son dönemde ulaşılmaz boyutlara ulaşan yeni araç fiyatlarında bir nebze rahatlama sağlayacak ve piyasayı canlandıracaktır. Ayrıca hibrit modellerde yapılan ÖTV matrah düzenlemesi de hibrit modellere olan talebi canlandıracak nitelikte ve özellikle son dönemde çok duyarlı hale geldiğimiz çevre koruması için de olumlu katkı sağlayacak şekilde gerçekleşmiştir.” ifadesini kullandı.

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