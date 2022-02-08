Mazot 15 lirayı geçti

Motorinin litre fiyatına önceki 80 kuruş zam yapıldı.

Buna göre, Ankara’da motorinin litre fiyatı 15,51 lira, İstanbul’da 15,42 lira, İzmir’de ise 15,51 liraya çıktı. Yapılan zamla birlikte motorine son bir ayda toplamda gelen zam 3,87 TL oldu. Enerji Petrol Gaz İkmal İstasyonları İşveren Sendikası (EPGİS), bu önceki gece yarısından itibaren geçerli olan motorinin litre fiyatına 80 kuruş zam yapıldığını açıklamıştı. Yapılan zamla birlikte motorine son bir ayda toplamda gelen zam 3,87 TL olması ise dikkat çekti. Ankara - anka

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