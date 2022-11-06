Mazotun fendi tarımı yendi

Bir yıl öncesine göre artan mazot fiyatları nedeniyle traktör ve yem karma makinesi gibi motorlu tarım araçlarını kullanmakta çiftçilerin zorlandığını söyleyen Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, “Çiftçi sattığı ürün ile yeniden ekim yapmakta zorlanıyor.

Akaryakıtta her artış çiftçi ve besici için külfet” diye konuştu. Hayvancılık ve çiftçilik yapan Feridun Yel, ekipmanlarını çalıştıramamasının nedenini yem fiyatlarının yanı sıra mazot, gübre ve ilaç fiyatlarının da geçen yıllara göre 3-4 kat artması olarak değerlendirdi. Feridun Yel, ne hayvancılıktan ne de çiftçilikten gelir elde edemez duruma geldiklerini belirtti. Ankara - Ahmet Terzi

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