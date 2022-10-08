MB 10 ayda ‘arka kapıdan’ 118 milyar dolar sattı

HSBC Başekonomisti İbrahim Aksoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) dövizdeki artışın önüne geçmek için 2021 Aralık ayından bu yana geçen 10 ay içinde “arka kapı yöntemiyle” 118 milyar dolar sattığını savundu.

gazeteduvar’ın haberinengöre, Aksoy, grafikle yaptığı paylaşımında “Eylülde swaplardan arındırılmış net rezervlerin 14.2 milyar dolar artmış olması gerektiğini hesaplıyorum. Fakat rezervlerin 4.2 milyar dolar azalması TCMB’nin Hazine ile olan protokol kapsamında piyasaya eylülde 18.4 milyar dolar döviz arz etmiş olabileceğine işaret ediyor” dedi.

KARARLARA RAĞMEN TL DEĞER KAYBETTİ

20 Aralık 2021’deki döviz atağının ardından Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati yönetimindeki ekonomi ekibi, TL’deki değer kaybının önüne geçmek için arka arkaya kararları uygulamaya almıştı. Kararlar sırasıyla kur korumalı mevduat (KKM), gelire endeksli senet (GES) ve 900 bin doları aşan şirketlere getirilen kredi kısıtlaması ve ihracatı ithalatından fazla olmayan şirketlere kredi vermeme uygulamaları oldu. Ancak tüm bu önlemler TL’nin bu yıl dolar karşısında yüzde 28 değer kaybetmesinin önüne geçemedi.

Haber Merkezi