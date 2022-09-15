MB 75 milyar dolar sattı, kur yine düşmedi

Merkez Bankası (MB), TL’deki değer kaybının önüne geçebilmek için ocak-ağustos döneminde ‘arka kapı’dan 75 milyar dolar sattı.

Bloomberg ajansının hesabına göre, müdahalenin ortalama aylık boyutu 9,5 milyar dolar. Yaz aylarında müdahalelerin boyutu turizm gelirlerinden dolayı düştü. Ajans, MB’nin ocaktan ağustosun başına kadar yaklaşık 70 milyar dolarlık müdahalede bulunduğunu hesaplamıştı. Böylece ağustostaki müdahale yaklaşık 5 milyar dolar kaydedildi. Hükümet, dolar/TL’nin 18’i aşarak tarihi seviyesine çıkmasının ardından 20 Aralık’ta ‘dolarizasyonu kırmak‘ adına kur korumalı mevduatları (KKM) devreye almıştı. Sistem, dövizin yükselmesi durumunda KKM’lerde TL tutan katılımcılara farkın devlet tarafından ödenmesini esas alıyor. KKM’ye teşvik için bazı vergi gelirlerinden de vazgeçilmişti. Bu arada, KKM’nin yanında TL’deki değer kaybının önüne geçmek için MB rezervleri harcanmaya devam ediyor.

Bloomberg verilerine göre Merkez, senenin başlangıcından bu yana piyasaya 75 milyar dolarlık müdahalede bulundu.

Haber Merkezi