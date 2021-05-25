MB’de bir değişiklik daha

Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’yle Merkez Bankası Başkan Yardımcısı Oğuzhan Özbaş görevden alındı.

Özbaş’ın yerine Prof. Dr. Semih Tümen atandı. Mart ayında da Merkez Bankası Başkanı Naci Ağbal görevden alınmış, yerine Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu atanmıştı. BBC Türkçe’nin haberine göre, Kavcıoğlu ataması sonrası açıklamasında, “Politika faizini güçlü dezenflasyonist etkiyi muhafaza edecek şekilde enflasyonun üzerinde bir düzeyde oluşturmaya devam edeceğiz” demişti. Dört başkan yardımcısından biri olan Murat Çetinkaya da görevden alınmış, yerine Mustafa Duman getirilmişti.

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