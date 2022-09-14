MB’de neler oluyor?

Türkiye ekonomisine giren gizemli para akışları sayesinde genişleyen döviz açığının kapatıldığı değerlendirilmesi yapılırken, 2022’nin ilk yedi ayından 24.4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Türkiye ekonomisine giren gizemli para akışları sayesinde genişleyen döviz açığının kapatıldığı değerlendirilmesi yapıldı. Para akışının sadece temmuz ayında 5.5 milyar dolar arttığı ve 2022’nin ilk yedi ayından 24.4 milyar dolara ulaştığı belirtildi.

Bloomberg’teki analize göre, “Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) geçmişte, söz konusu esrarengiz nakit akışlarının, Türk vatandaşlarının, likit varlıklarını turizm gelirleri nedeniyle döviz cinsinden biriktirmesi nedeniyle oluştuğunu öne sürmüştü” denildi. Analize göre, turizm faaliyetinden elde edilen gelir temmuz ayında 4.5 milyar dolar ve ocak-temmuz döneminde ise 16.4 milyar dolar olarak kaydedildi. Bu durumda turizm gelirleri, nakit girişlerindeki bu türden artışları haklı çıkarmak için yeterli değil. Mevcut durumda söz konusu gizemli girdiler, menşei bilinmeyen kayıtlı gelirlerin yüzde 70’ine tekabül ediyor.

Merkez Bankası ne yapıyor?

Rusya’nın Ukrayna’yı işgalinden sonra Türkiye’nin bütçe açığının genişlediği ve temmuz ayında 4 milyar dolara ulaşarak 3.7 milyar dolarlık tahminleri aştığının altını çizilirken, bu açığı kapatmanın, yüzde 80 seviyelerine ulaşan bir enflasyon ortamında Erdoğan için oldukça zor olduğuna işaret edildi. Gizemli sermaye girişlerinin, ‘Merkez Bankası’nın Türk Lirası’nı nispeten istikrarlı tutmasına yardımcı olduğuna’ da dikkat çekildi.

Haber Merkezi