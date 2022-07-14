MB: Dolara sıkıştık

Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT televizyon kanalında yer alan röportajında ilginç bir gelişmeyi anlattı.

Güldağ, Birçok iş insanının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) aranıp, “Bir miktar dolar satın” telefonu aldığını duyduğunu aktardı. Güldağ, tanıdığı bir iş insanının yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: “Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım. Genç bir iş insanı anlattı, ‘Geçenlerde bir telefon aldım, önce şaka sandım’ dedi. Merkez Bankası’ndan birisi aramış, ‘Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz’ demiş. ‘Bizim ihracatımız var, yakınlarda alım yapmamız lazım’ demiş. Haber Merkezi

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