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16 TEMMUZ 2022 CUMARTESİ - YIL: 53

MB: Dolara sıkıştık

14 Temmuz 2022, Perşembe 20:44
Dünya Gazetesi Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Güldağ, Bloomberg HT televizyon kanalında yer alan röportajında ilginç bir gelişmeyi anlattı.

Güldağ, Birçok iş insanının Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’ndan (TCMB) aranıp, “Bir miktar dolar satın” telefonu aldığını duyduğunu aktardı.

Güldağ, tanıdığı bir iş insanının yaşadığı deneyimi şu sözlerle anlattı: “Türkiye’nin artık her şeyi açık açık, çok net konuşması lazım. Genç bir iş insanı anlattı, ‘Geçenlerde bir telefon aldım, önce şaka sandım’ dedi. Merkez Bankası’ndan birisi aramış, ‘Bir kısım dolar satmanızı istiyoruz’ demiş. ‘Bizim ihracatımız var, yakınlarda alım yapmamız lazım’ demiş.

Haber Merkezi

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  • mehmet

    14.7.2022 23:13:33

    Allah rızası İçin ülkeyi seçime götürün. Daha çok zarar vermeyin bu ülkeye. Ekonomi politikanız işlemiyor. Günü kurtarır politikalar ile ülke yönetilmez. Eskiden güzel şeyler yaptınız . Çünkü iş bilen adamlarınız vardı. Hepsini küstürdünüz , konuşanı kovdunuz , fikir beyan edeni kovdunuz. Doğru söyleyip eleştireni davasını sattı deyip karaladınız. Bu ülke kimsenin babasının malı değil . Bu ülke hepimizin.

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