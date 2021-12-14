MB doları düşüremiyor

Merkez Bankası, doların 14 lira barajını geçmesi üzerine dövize dördüncü kez müdahalede bulunarak, 2,5 milyar dolar sattı. Ancak Merkez Bankası’nın bu en büyük müdahalesi sonuç vermedi.

Dolar rekorunu önceki gün 14,75 liraya taşırken, Merkez Bankası satım yoluyla piyasaya müdahalede bulundu. En büyük miktarlı dördüncü müdahaleyle Merkez Bankası 2,5 milyar dolar daha sattı. Dün güne 13,83 liradan başlayan dolar kısa sürede yüzde 3 prim yaparak, 14,25 lira seviyesine yükseldi. Euro 16 liradan, sterlin 18,75 liradan satıldı. Altın fiyatları da yüksek seyrini sürdürüyor. Gram altın 815, çeyrek altın 1338 liradan satılıyor. Altının ons fiyatı ise önceki günkü açılışa göre 3 dolar yükselerek, 1787 dolara çıktı. Türkiye’nin uluslar arası risk primindeki bozulma da devam ediyor. 5 yıllık kredi temerrüt takas primi 517 baz puandan işlem gördü. Merkez Bankası’nın ilan ettiği politika faizi yüzde 15 olsa da, piyasadaki gerçek faizi gösteren gösterge tahvil faizi yüzde 21,29 seviyelerinde bulunuyor. Ekonomi Servisi

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