MB faizi sabit tuttu

Merkez Bankası (TCMB), dünkü toplantısında politika faizini yüzde 14’te sabit tutma kararı aldı.

Açıklamada, uzun vadeli yatırım kredilerine işaret edilerek “Cari işlemler dengesindeki iyileşme eğiliminin güçlenerek devam etmesi, fiyat istikrarı için önem arz etmektedir. Kurul, bu hedefe ulaşmak için uzun vadeli Türk lirası yatırım kredilerinin önemli bir rol oynayacağını değerlendirmektedir” dendi. Haber Merkezi

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