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2 KASIM 2021 SALI - YIL: 52

MB Hazine’nin cebinden 108 milyar TL aldı

01 Kasım 2021, Pazartesi 17:00
Dünya gazetesi yazarı Alaattin Aktaş, Merkez Bankası’nın kur arttırarak cari açığı azaltmak ve sonucunda enflasyonu düşürmeye çalışmasının hazineyi 108 milyar TL zarara soktuğunu aktardı.

Aktaş, “Müthiş bir strateji; borç da senin, kuru arttıran da sensin!” diyerek yazısında şunları kaydetti: “Eylül sonundaki verilere göre merkezi yönetimin 112.2 milyar dolar dış borcu var. (Türkiye’nin brüt dış borcu Haziran sonunda 446 milyar dolar.) Yine Eylül sonu verilerine göre 31.7 milyar dolar da döviz cinsi iç borç var. Yani merkezi yönetimin döviz cinsi iç ve dış borç toplamı yaklaşık 144 milyar dolar.

Dolar Eylül sonunda 8.85 düzeyindeydi, şimdi ise 9.60 dolayında. Artış 75 kuruş. Çarpalım 75 kuruşu 144 milyar dolarla, sonuç 108 milyar TL. Yani Merkez Bankası faizi indirip kuru arttırmakla, bırakın vatandaşın ve şirketlerin cebinden aldığını, Hazine’nin cebinden de 108 milyar lira almış oldu.”

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