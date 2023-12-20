MB'nin faiz ödemeleri yüzde 55 arttı

Akademisyen, yazar Prof. Dr. Mustafa Durmuş, T24’te “Kısa vadeli dış borç stokundan bir Merkez Bankası analizi” başlıklı bir yazı kaleme aldı.

Bu politikayla krizden çıkılmaz

Durmuş yazısında “TCMB politika faizi oranlarının indirilmeye başlandığı 2021 Eylül’ündeki kısa vadeli faiz ödemesi 5,567 milyar dolardı. 2022 yılının Şubat ayına kadar bu 5,652 milyar dolara gerilese de, Mart ayında 5,732 milyar dolara çıktı ve bu yükseliş düşük faiz politikasının sürdüğü 2023 yılının Mayıs ayına kadar devam etti. Bu ay bir yıl içinde ödenecek faiz miktarı 8,231 milyar dolar oldu. Haziran ayında faiz oranlarının tekrar yükseltilmesiyle birlikte ödenecek faiz miktarı giderek büyüdü ve Aralık ayının 8’nci günü itibarıyla 8,615 milyar dolara çıktı. Yani bu süreçte ödenen faiz 3,048 milyar dolar arttı (yüzde 55 artış) (...) Kısaca son birkaç yıldır neoliberal otoriter/faşizan bir rejimin inşasında Merkez Bankası’nın da önemli bir rol oynadığına tanık oluyoruz. Bu durum, muhtemelen ülke tarihinde bir ilk” ifadelerini kullandı.

Haber Merkezi