"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
20 MAYIS 2019 PAZARTESİ - YIL: 50

‘MB’nin kendine ait rezervi yok’

20 Mayıs 2019, Pazartesi 20:00
CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, karşılaşılabilecek iç ve dış şokların yarattığı olumsuzlukların üstesinden gelinebilmesi ve ülkeye duyulan güvenin, uluslararası finans çevrelerinde sürdürülebilmesi için Merkez Bankası döviz rezervinin çok önemli olduğunu belirtti.

Merkez Bankasının hemen kullanabileceği kendine ait rezervi olmadığını belirten Erdoğdu,  “Bu, ani bir sıkıntıda Merkez Bankası’nın elindeki merminin azalması demek. Döviz rezervleri, dış ödeme güçlüklerinin neden olabileceği olumsuzlukların dolaylı olarak düzeltilmesi ve denetlenmesinde, döviz kurunu etkilemek suretiyle, piyasalara müdahale amacıyla kullanılabilir. Yani dış ödemelerde bir sorun olması veya kurun çeşitli sebeplerle aşırı yükselmesi karşısında döviz rezervi bir güvence unsuru olarak değerlendirilir. Maalesef iktidar, İstanbul’un belediye başkanlığını alabilmek için Merkez Bankasının bu manevra alanını yok etti.” diye konuştu.

‘Buna kimsenin hakkı yok’

Merkez Bankasının döviz rezervinin, dış yükümlülüklerin zamanında yerine getirilmesini sağlayacak, dış şokları ve spekülatif atakları önleyecek ve Türk lirasında da sürdürülebilir bir istikrar sağlayacak boyutta olması gerektiğini savunan Erdoğdu, “Bir ülkenin küresel görünümü ve saygınlığı açısından Merkez Bankasının bağımsızlığı ve tutarlılığı çok önemli. Ancak oy kaybetme kaygısıyla yapılan bu tür operasyonlar, Türk ekonomisinin güvenirliğine gölge düşürüyor ve kırılganlığını artırıyor. Muhalefetin kazandığı bir belediye başkanlığını elinden alabilmek uğruna ülke ekonomisini bu kadar bozmaya ve içinden çıkılamaz bir hale getirmeye kimsenin hakkı yok.” ifadelerini kullandı.

***

UYP açığı 337 milyar dolar oldu

Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yükümlülüklerinin farkı şeklinde tanımlanan ve 2018 yılı sonunda eksi 356.2 milyar dolar olan net UYP, martta eksi 337.1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Merkez Bankası’ndan yapılan açıklamaya göre, 2019 Mart sonu itibarıyla, Uluslararası Yatırım Pozisyonu (UYP) verilerine göre, Türkiye’nin yurtdışı varlıkları, 2018 yıl sonuna göre yüzde 4.6 oranında artışla 241.7 milyar ABD doları, yükümlülükleri ise yüzde 1.5 oranında azalışla 578.8 milyar ABD doları olarak gerçekleşti.  Türkiye’nin yurtdışı varlıkları ile yurtdışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2018 yıl sonunda -356.2 milyar ABD doları iken 2019 Mart sonunda -337.1 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti.  Varlıklar alt kalemleri incelendiğinde, rezerv varlıklar kalemi 2018 yıl sonuna göre yüzde 3.5 oranında artışla 96.3 milyar ABD doları, diğer yatırımlar kalemi yüzde 7.4 oranında artışla 92.3 milyar ABD doları seviyesinde gerçekleşti. Diğer yatırımlar alt kalemlerinden bankaların Yabancı Para ve Türk Lirası cinsinden efektif ve mevduatları yüzde 15.0 oranında artışla 51.4 milyar ABD doları oldu. 

Okunma Sayısı: 306
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Oruç tut, sıhhat bul

    AKP gençlikten uzaklaşıyor

    40 yıllık pilotun feryadı

    Üreticide düştü, markette düşmedi

    ‘MB’nin kendine ait rezervi yok’

    İslamilik Endeksi’nde Türkiye 95. sırada

    İSKİ’de 874 makam aracını kim kullanıyor?

    Bakan Selçuk: Matematik dersi almadan bir üst sınıfa geçmek mümkün değil

    31 Mart bitti, beka söylemi kesildi

    AKP’li Ekinci: Beka söylemi kaybettirdi

    Trump'a 'İskender ve Cengiz Han' benzetmeleriyle karşılık verdi

    Şanlıurfa'daki terör operasyonuna ilişkin çok sayıda gözaltı

    Meteoroloji 12 şehri uyardı

    ABD'den Güney Çin Denizi'nde tansiyonu yükseltecek adım

    Canikli, Rabia Naz’ın babasına dâvâ açtı

    YSK, 200 sayfalık gerekçe hazırladı

    'Turistik Doğu Ekspresi'nin ilk seferi yaklaşıyor...

    "Hayatım değişti"

    Huawei'den kullanıcılarının endişelerini gideren açıklama

    En Çok Okunanlar

    Faruk ÇAKIR

    Bu vekil alkışlanır
    M. Said ZEKİ

    Cezaevinde ilk oruç
    Mehmet KARA

    Haberimiz olmadı, ama tarımda “çağ atladık”!
    Genel

    YSK kararı sıcak parayı kaçırdı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    “Demokrasinin katline aracılık...”
    Abdülbakî ÇİMİÇ

    Âhirzamân Asrı
    Genel

    'Bu İran'ın resmen sonu olur'
    Genel

    28 Şubat, İslâmcıların ‘odağını’ değiştirdi
    Feyzullah ERGÜN

    Kuruyemişte yaşanan problemler ve sağlığımız - 1

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.