MB’nin rezervleri eriyor

Merkez Bankası 14.1 milyar dolar daha sattı, rezervler 15 ayda 65.7 milyar dolar eridi.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın brüt rezervleri Mart’ta bir önceki aya göre yüzde 14.5 azalarak 92.1 milyar dolara geriledi. Mart’ta döviz varlıkları yüzde 21.9 azalarak 59.2 milyar dolara gerilerken, altın rezervleri yüzde 3.3 artışla 31.4 milyar dolara çıktı. Eski bankacı Kerim Rota, Twitter’da yaptığı yorumda Merkez Bankası’nın Mart’ta rezervlerden 14.1 milyar dolar daha satıldığını kaydederek son 15 ayda net uluslar arası rezervlerden 65.7 milyar dolar harcandığını belirtti. Londra’daki yatırım şirketi TD Securities’ten Cristian Maggio da Bloomberg’e yaptığı değerlendirmede, “Rezervler bu hızda azalmaya devam ederse Haziran ortasında altın dışında rezerv kalmayacak. Temmuz’un 3. haftasında da tüm rezervler erimiş olacak” yorumunu yaptı.

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Dolar 7 TL’yi geçti

En son Ağustos 2018’de ABD ile Türkiye arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin ardından 7 TL’nin üzerine çıkan dolar, dün yeniden 7 TL’yi aştı. gazeteduvar’ın haberine göre, 2018 yılının ağustos ayında gördüğü 7.24 seviyesindeki tarihî zirvesinden 20 ay sonra dolar yeniden 7 TL’yi zorluyor. ABD ile Türkiye arasında yaşanan rahip Andrew Brunson krizinin yaşandığı 2018’de yıla 3.79 seviyesinden başlayan dolar, Brunson’ın tahliye talebinin duruşmada reddedildiği 18 Temmuz’da 4.79’a çıkarak yılın en yüksek seviyesine ulaşmıştı. Karşılıklı yapılan hamlelerle birlikte ABD Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatına gümrük vergisini arttırma kararını uygulamaya aldı. 13 Ağustos’ta alınan karar, dolar kurunun tarihi zirvesi olan 7.24 TL’yi görmesine neden oldu. Yaklaşık 20 ay sonra dolar yeniden 7 TL eşiğini kırmaya çalışıyor. Serbest piyasada günün en düşük seviyesi olarak 6,9799 olan dolar/TL kuru, dün saat 16:44’te en yüksek 7,0006 seviyesine ulaştı.