MB rezervleri yine dibe yaklaştı

Merkez Bankası rezervleri, yaklaşık eksi 66 milyar dolar olan tarihi dibe yeniden yaklaştı.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasının (TCMB) aralık 2021’de tarihi dibi gören ve 2022’nin ilk iki ayında arttırılan net döviz rezervi takip eden aylarda yine azaldı. Merkez Bankası rezervleri, yaklaşık eksi 66 milyar dolar olan tarihi dibe yeniden yaklaştı. İktisatçı Doç. Dr. Orhan Karaca’nın yaptığı hesaplamaya göre TCMB’nin net döviz pozisyonu altüst gitmeyi sürdürdü. Net döviz pozisyonu 1.8 milyar dolara gerileyen TCMB’nin SWAP hariç net döviz pozisyonu tahminen -61.7 milyar dolara indi. Doç. Dr. Orhan Karaca, “Barajın neden yıkıldığı anlaşılıyor” değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi

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