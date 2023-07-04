MB yine döviz sattı

Bloomberg’in haberine göre kamu bankaları, 1 milyar dolara varan döviz satışı gerçekleştirdi. Bloomberg’in Kerim Karakaya ve Aslı Kandemir imzalı haberine göre, kamu bankaları, döviz piyasasına yeniden müdahale etti.

Haberde geçen hafta resmi tatil sırasında döviz kurlarının hızla yükseldiği hatırlatılarak, kamu bankalarının benzer bir durumun tekrarlanmaması için 1 milyar dolara varan müdahale gerçekleştirdiği yazıldı. Önceki gün Ekonomim gazetesinde çıkan kulis haberde, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan’ın 23 Haziran’da bankacılarla toplantısında döviz kurlarını baskılamak için rezerv satışı yapılmayacağını söylediği belirtilmişti.

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