"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2023 PERŞEMBE - YIL: 53

Memur iş bırakıyor

12 Ocak 2023, Perşembe 00:25
Yüksek enflasyonun gölgesinde geçtiğimiz günlerde milyonlarca memuru ilgilendiren zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı.

Kamu çalışanlarına yapılan yüzde 30’luk zam oranı ve aile yardım ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye denk geldi. Kamu çalışanlarına yapılan zam oranının ardından pek çok sendika ve konfederasyondan tepkiler yükseldi ve kamu çalışanlarından eylem kararı geldi. Milyonlarca memuru doğrudan ilgilendiren yüzde 30’luk zamma karşı memur konfederasyonları bugün (12 Ocak) iş bırakacaklarını duyurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret belirlenmesi adına “uyarı” niteliği taşıyan iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini, yüzdelik dilimlerle zam yapılmasını istemediklerini belirtti. Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi ise açıklanan enflasyon verilerinin gerçek hayattan kopuk olduğunu, memur ve emeklilerin harcama kalemlerinin yüzde 100’ün üzerine denk düştüğünü, yüzde 30’luk zammın “bahşiş” olarak verildiğini ifade etti.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 216
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Memur iş bırakıyor

    Emekçi açlık sınırında yaşıyor

    Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor

    Cari açık 41.8 milyar dolar

    Karamollaoğlu: Annesi Yusuf’un yanında olmalı

    Sandık gelince gideceksin

    Son Kral öldü, resmî tören yok

    En sıcak 5. yıl: 2022

    Artık oturum başı ücret alacaklar

    Cezaevleri için kitap bağışı kampanyası

    40 yıl sonra hür

    e-Devlet'ten taşınmaz satış sözleşmesi başvuruları yapılabilecek

    'Özgür dünya, Rusya'yı durdurmak ve tarihi bir yenilgiye uğratmak için her şeye sahip'

    Biden'dan "gizli belge" açıklaması: Şaşırdım ve içeriklerini bilmiyorum

    12 bin lira üzerindeki cep telefonu satışlarında '3 ay' vade yapılabilecek

    TTB Başkanı Fincancı, 2 yıl 8 ay 15 gün hapis cezasına çarptırılarak tahliye edildi

    Paris'te tren garındaki bıçaklı saldırıda 1'i polis 6 kişi yaralandı

    Emekliler iyileştirme talep ediyor

    İşler azaldı, firmalar küçülüyor

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    YAŞzedeler: Haklarımız iade edilmedi
    Genel

    Yeni Asya’nın ilanı üç yılı aşkındır verilmiyor
    Mikail YAPRAK

    Musibet arkadaşlığından Cennet arkadaşlığına
    M. Latif SALİHOĞLU

    Çağımızda Sahabeye arkadaş olmak
    Cevher İLHAN

    “İktidar cephesi” zorda…
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Genel

    Memur iş bırakıyor
    Süleyman KÖSMENE

    Hz. Muhammed’e (asm) güneşin ve ayın teshir edilmesi
    Ahmet BATTAL

    Çinsan hakları uygurlaması
    Ali FERŞADOĞLU

    Okuma-yazma bilmeyen birisi mektup yazabilir mi?!

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.