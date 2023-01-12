Memur iş bırakıyor

Yüksek enflasyonun gölgesinde geçtiğimiz günlerde milyonlarca memuru ilgilendiren zam oranı yüzde 30 olarak açıklandı.

Kamu çalışanlarına yapılan yüzde 30’luk zam oranı ve aile yardım ödeneği dâhil en düşük memur maaşı 11 bin 837 TL’ye denk geldi. Kamu çalışanlarına yapılan zam oranının ardından pek çok sendika ve konfederasyondan tepkiler yükseldi ve kamu çalışanlarından eylem kararı geldi. Milyonlarca memuru doğrudan ilgilendiren yüzde 30’luk zamma karşı memur konfederasyonları bugün (12 Ocak) iş bırakacaklarını duyurdu.

Gazete Duvar’ın haberine göre, Birleşik Kamu-İş Konfederasyonu Genel Başkanı Mehmet Balık, yoksulluk sınırının üzerinde bir ücret belirlenmesi adına “uyarı” niteliği taşıyan iş bırakma eylemi düzenleyeceklerini, yüzdelik dilimlerle zam yapılmasını istemediklerini belirtti. Kamu Çalışanları Hak Sendikaları Konfederasyonu (HAKSEN) Genel Başkanı Ayhan Çivi ise açıklanan enflasyon verilerinin gerçek hayattan kopuk olduğunu, memur ve emeklilerin harcama kalemlerinin yüzde 100’ün üzerine denk düştüğünü, yüzde 30’luk zammın “bahşiş” olarak verildiğini ifade etti.

Haber Merkezi