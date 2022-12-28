Memur-Sen ek zam istedi

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Kamu görevlilerinin durumu bir an önce görülsün ve ocakta enflasyon farkıyla beraber, yüzdelik zammın yansıyacağı zamla birlikte ek bir zam yapılması artık zaruret olmuştur” diye konuştu.

Bir heyetle Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin’i ziyaret eden Ali Yalçın yaptığı açıklamada, çalışma hayatına ilişkin güncel sorun ve beklentileri ile birlikte memur maaşlarına ek zam talebini Bakan Bilgin’e ilettiklerini ifade etti. Yalçın, “Kaşıkla aldığımız, kepçeyle geri gidiyor gibi bir pozisyon söz konusu. Kamu görevlileri, matrahlardan kaynaklı olarak yılın son birkaç ayında aldıkları ücrette kayıp yaşıyor” dedi. Ankara - Ahmet Terzi

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