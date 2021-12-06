Memur-Sen’in açlık-yoksulluk rakamları

Memur-Sen Konfederasyonu tarafından her ay düzenli olarak yapılan açlık-yoksulluk araştırmasına göre Kasım ayında Türkiye’deki 4 kişilik bir ailenin açlık sınırı 3.107,3 TL, yoksulluk sınırı ise 8.823,2 TL olarak tesbit edildi.

Yapılan araştırmaya göre Kasım ayında Ekim ayına göre gıda madde fiyatlarında ortalama yüzde 2,65’lik bir artış yaşandı. Kasım ayında Ekim ayında göze çarpan en büyük artışlar yüzde 24,81 artışla patlıcan, yüzde 21,71 artışla sivri biber, yüzde 15,24 artışla domates, yüzde 14,51 artışla kuru kayısı, yüzde 13,27 artışla ayçiçek yağı; en çok göze çarpan düşüşler ise yüzde 38,75 azalışla karnabahar, yüzde 21,42 azalışla ıspanak, yüzde 20,12 azalışla marul, yüzde 17,54 azalışla limon, yüzde 14,43 azalışla pırasa madde fiyatlarında yaşandı. Ankara - Adnan Solmaz

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