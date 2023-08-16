Memur yardımsız evlenemiyor

Kamu çalışanlarının yüzde 40’ının eş yardımını, yüzde 24’ünün doğum, evlenme ve ölüm yardımını, yüzde 16’sının ise kreş yardımının artırılmasını talep ettiği ortaya çıktı.

Memur-Sen’den yapılan yazılı açıklamaya göre, Konfederasyon tarafından 2-9 Ağustos’ta 50 bin kamu çalışanının katılımıyla dijital ortamda 7. Dönem Kamu Toplu Sözleşmesiyle ilgili araştırma yapıldı. Araştırmada, Memur-Sen’in refah payı talebine kamu çalışanlarının destek oranı yüzde 89 olurken, yeterli bulmayanların oranı yüzde 11’de kaldı. Artırılması istenen yardımların sorulduğu araştırmada, kamu çalışanların yüzde 40’ı eş yardımının, yüzde 24’ü doğum, evlenme ve ölüm yardımının, yüzde 16’sı kreş yardımının ve yüzde 20’si ise diğer yardımların artırılması yanıtını verdi. Araştırmaya katılanların yaklaşık yüzde 82’si evlenmek ya da çocuk evlendirmek için maddi yardıma ihtiyaç duyacağını belirtirken, maddi yardımsız evlenebileceğini ya da çocuk evlendirebileceğini ifade edenlerin oranı ise yüzde 4,49 oldu. Yalova - Recep Bozdağ

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