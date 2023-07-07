Memurlar da zamdan memnun değil

Merakla beklenen memur maaş zamları açıklandı. Emekçiler taş kaynatarak tepki gösterdi.

SAHİM-SEN Başkanı Özlem Akarken, “Yapılan zamları yeterli bulmuyoruz. Yoksulluk sınırının altında ödenecek miktarları kabul etmedik, etmeyeceğiz!” değerlendirmesinde bulundu.

“Memurlara ve emeklilerine yapılan kabul edilemez maaş artışları; memurların uzun ve sağlıklı bir yaşam sürmesine, eğitilmiş olmasına ve iyi bir yaşam standardına sahip olmasına engel teşkil ederek, refah devleti olmayı imkansız hale getirmektedir” diyen SAHİM-SEN Başkanı, “Sosyal adaletin olmadığı, çalışma barışının bozulduğu, maddiyat açısından bir anlamda çalışmaya zorlanarak, istihdamın yapılamadığı her durumda refah seviyesinden ve kalkınmadan bahsetmek mümkün değildir” yorumunda bulundu.

Akarken “Kısıtlama yaparak, nereden nasıl geri alırız” anlayışı ile oluşturulan memur ve emeklilerine yapılacak artışların bütçe kaynaklarının; gerek memur ve emeklilerinin temel yaşam standartlarından, gerekse gelir vergisi ve gelir vergisi dilimleri ile yine memur ve emeklilerinin maaşlarından oluşması kabul edilemez” dedi.

İstanbul - Anka