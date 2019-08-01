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1 AĞUSTOS 2019 PERŞEMBE - YIL: 50

Memurların zam pazarlığı başladı

01 Ağustos 2019, Perşembe 16:46
3 milyon 200 bin memur ile 2 milyona yakın memur emeklisinin 2020 ve 2021 yıllarındaki mali ve sosyal haklarının belirleneceği 5. Dönem Toplu Sözleşmesi'nin görüşmeleri başladı.

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Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk başkanlığında, Bakanlığın Reşat Moralı Salonunda yapılan toplantıya, Kamu İşveren Heyeti temsilcileri ile Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Türkiye Kamu-Sen Genel Başkanı Önder Kahveci, KESK Genel Sekreteri Ramazan Gürbüz ve hizmet kollarında yetkili sendikaların temsilcileri katıldı.

Bakan Selçuk, açılış konuşmasında, sendika temsilcilerine hitaben "Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum" diyerek, "Bunun için, talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah." ifadelerini kullandı.

Kamu işvereni ve kamu görevlilerinin iki taraftan ziyade büyük bir aile olduğunu ifade eden Selçuk, şunları söyledi:

"Her zaman olduğu gibi Türkiye için el ele vereceğimize güveniyorum. Bunun için talepleri ve imkanları bir arada, bütüncül bir bakışla değerlendirerek makul bir sonucu beraberce tesis edeceğiz inşallah."

Selçuk, kamu görevlilerinin devlet tarafından yürütülen kamu hizmetlerinin en önemli aktörleri olduğunu belirterek, "Bu anlamda kamu görevlilerinin sorunları ve talepleri ile ilgilenmeyi, katılımcı yönetim anlayışımızın önemli bir parçası olarak görüyoruz. Kamu görevlileri sendika ve konfederasyonları ile beraber çözümler üretiyoruz." ifadeleri kullandı.

"Tarafların bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını önemsiyoruz"

Toplu sözleşme görüşmelerinin karşılıklı diyaloga ve uzlaşma arayışına dayalı dinamik bir süreç olduğunu dile getiren Selçuk, şöyle konuştu:

"İşte bugün bu masada başlattığımız 5. Dönem Toplu Sözleşme müzakerelerinde de hem kamu görevlilerinin genelini hem de 11 hizmet kolunu ilgilendiren mali ve sosyal hakları konfederasyonlarımız, sendikalarımız ve ilgili kurum ve kuruluşlarımız ile beraber değerlendireceğiz. Bu süreçte tüm tarafların konulara mali ve sosyal haklar çerçevesinden ayrılmadan, ülkemizin sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda, bütüncül bir bakışla yaklaşmalarını önemsiyoruz."

Bakan Selçuk, toplu sözleşme müzakerelerinin yasa gereği bu ay içinde tamamlanması gerektiğini anımsatarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Görüşme sürecinin etkili ve sonuç odaklı şekilde yürütülmesine tarafların önem vermesi gerekiyor. Malumunuz araya 4,5 günlük Kurban Bayramı tatili girmekte. Bunu da göz önüne alarak, biraz sonra çalışma takvimini belirleyeceğiz. Konfederasyonlarımızın ve sendikalarımızın bize sunduğu, kamuoyuyla da paylaşılan 800'ü aşan talep olduğunu görüyoruz. Bu talepler yarından itibaren başlayacak çalışma komisyonlarınca ön değerlendirmeye tabi tutulduktan sonra ikinci masa toplantısında müzakerelerimize devam edeceğiz."

Konfederasyonların talepleri

Toplu sözleşme masasında 11 hizmet kolunun tamamıyla yetkili konfederasyon olan Memur-Sen, taban aylığa seyyanen 200 lira, ilk yıl yüzde 8+7, ikinci yıl yüzde 6+6 zam ve birinci yıl yüzde 3, ikinci yıl yüzde 2 refah payı talebinde bulunmuştu.

Türkiye Kamu-Sen ise taban aylığa seyyanen 600 lira, ilk yıl yüzde 10+10, ikinci yıl yüzde 8+8 zam ve her iki yıl için yüzde 3 refah payının yanında, memurlara da bayram ikramiyesi ödenmesini talep etmişti.

Pazarlık masasının diğer üyesi KESK, 2020 için toplam yüzde 38 artış, 2021 yılı için de 2020 enflasyonu, artı 3 puan refah payı istemişti.

AA

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