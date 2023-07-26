Memurun alacağı var

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Habertürk’te memur maaşlarına ilişkin açıklamalarda bulundu. Yalçın, 30 bin liranın altındaki maaşla herhangi bir memurun hayatta kalma şansı olmadığını ifade etti.

Bununla birlikte Yalçın, memur maaşının 30 bin liranın altında olmaması gerektiğini söyledi. En düşük memur maaşının 22 bin lira olarak açıklanmasına değinen Yalçın, “En düşük maaş derken hizmetli maaşı ve bekar maaşı ifade edilir. Burada evli, eşi çalışmayan, çocuk yardımı, eş yardımı alan üzerinden hesaplandığı için 22 bin lira olarak ifade ediliyor. Memurlar olarak 1650 TL alacağımız var. Önce bu söz yerine getirilmeli” dedi. Yalçın 2024 yılı için 3’er aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 70, 2025 yılı için 6’şar aylık dönemler itibariyle refah payı dahil toplamda yüzde 40 artış talep ettiklerini hatırlattı. Haber Merkezi

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