Memurun gözü işçide

Yaklaşık 3 milyon memur 2020-2021 dönemini kapsayan toplu sözleşme görüşmeleri 1 Ağustos’ta başlayacak.

2 milyon memur emeklisini de ilgilendiren görüşmelerin yasa gereği bir ayda tamamlanması gerekiyor. Ancak memur örgütlerinin bir gözü, geçtiğimiz günlerde hükümet ile Türk-İş arasında başlayan ve 200 bin kamu işçisini ilgilendiren toplu sözleşme görüşmelerinde olacak. Çünkü işçilerle yürütülen zam pazarlığı memurlar için de belirleyici olacak. Bu sebeple hükümet tarafından işçilere önerilen yüzde 5+4 zam teklifi, memur konfederasyonlarında da kabul edilemez bulundu. İmza yetkisini elinde bulunduran, ancak önceki sözleşme nedeniyle eleştirilen Memur-Sen de, işçilere önerilen yüzde 5+4’lük öneriyi kabul edilemez buldu.

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