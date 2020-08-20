Mercedes’ten Aksaray’a 2.5 milyon euroluk yatırım

Mercedes-Benz Türk Aksaray AR-GE Merkezi’nde hizmete alınan yeni Şaft Test Alanı ile bütün dünyada üretilen Mercedes-Benz kamyonlarında kullanılacak şaftların ömür ve dayanım testleri yapılıyor.

2,5 milyon avroluk yatırımla 360 metrekarelik kapalı alana kurulan yeni alanda, ömür testi standı ile şaftlar; Daimler Truck AG bünyesinde sadece Mercedes-Benz Türk’te gerçek yol şartlarında test edilebiliyor. 9 ayda inşa edilen ve 360 metrekare üzerinde kurulu olan Şaft Test Alanı’nda biri ömür, diğeri dayanım olmak üzere iki adet yüksek kapasiteli test standı bulunuyor. Aksaray AR-GE Merkezi’nde kurulan ömür test standı, Daimler Truck AG bünyesinde gerçek yol şartları altında testlerin yapılabildiği tek merkez özelliğini taşıyor. Şaft Test Alanı yatırımı; Türkiye’nin küresel pazarlar karşısındaki mühendislik ihracat kapasitesine katkıda bulunurken, Daimler Truck AG üst yönetiminin Mercedes-Benz Türk AR-GE Merkezi’ne olan güvenini bir kez daha ispatlıyor. İstanbul - Yasin Aydın

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