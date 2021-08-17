Mercedes’ten avantaj

MERCEDES-Benz Finansal Hizmetler’in Ağustos ayında sunduğu kampanyalar kapsamında, C-Serisi Sedan otomobillerde 355 bin TL krediye bu aya özel, 12 ay, % 0 faizli kredi fırsatları sunuluyor.

Yeni Mercedes-Benz GLB ise Ağustos ayında 355 bin TL, 12 ay kredi imkanı ile satışa sunuluyor. E-Serisi Sedan’da 500 bin TL’ye, 12 ay kredi fırsatı sunuyor. Hafif ticarî araçlarda da fırsatlar sunuyor. Vito ve Sprinter’da 150 bin TL kredi için 12 ay ve yüzde 0 faiz avantajı mevcut.

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