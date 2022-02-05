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Mercimek çorbasının da tadı kaçtı

05 Şubat 2022, Cumartesi 22:12
ANAVATANI ANADOLU OLAN MERCİMEK TOHUMUNU KANADA’YA VERDİK. KANADA KIRMIZI MERCİMEĞİNİN BİR KİLOSUNDA EN DÜŞÜK FİYAT 19 LİRAYA ÇIKMIŞTIR. FAKİR FUKARA ARTIK MERCİMEK ÇORBASINI AĞIZ TADI İLE İÇEMEZ OLMUŞTUR” DEDİ.

Nİğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in soru önergesini cevaplayan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, TMO’ya 2021 yılında nohut, 2020 ve 2021 yıllarında da kırmızı ve yeşil mercimek arzı olmadığını açıkladı.

Önerge sahibi Gürer ise bu ürünlere her yıl taban fiyat açıklayan TMO’ya ürün arzı yapılmamış olmasının düşündürücü, bir o kadar da araştırılması gereken bir konu olduğunu belirtti.   

İthal ürünün de fiyat artışını durduramadığını söyleyen Gürer, “Üretildiği yer, ürün içeriği, elektrik, akaryakıt ve ambalaj başta olmak üzere artan giderler ile market rafına ulaşan ürünler farklı fiyatlar ile tüketiciye satılmaktadır. İthal ürün fiyatlarının da yüksek olması piyasada fiyat artışını tetiklemektedir. Anavatanı Anadolu olan mercimek tohumunu Kanada’ya verdik. En çok mercimek ithal ettiğimiz ülke  Kanada oldu. Kanada kırmızı mercimeğinin bir kilosunda en düşük fiyat 19 liraya, yeşil mercimek 24 liraya satılırken menşeine göre mercimek fiyatı marketlerde kilosu 33 liraya kadar çıkmaktadır. Fakir fukara mercimek çorbasını ağız tadı ile içemez olmuştur. Vatandaş en düşük fiyat nerede diye market market gezmek zorunda kalmaktadır. Meksika nohutu 25 liradan kilosu satılırken menşeine göre nohut fiyatı da rafta kilosu 20 lira ile 30 lira arasında değişmektedir.Kışın dar gelirlinin evinde pişen nohut da pahalı gıda arasına girmiştir. İki yıl önce stoklarda kalan ve kilosu 4 liraya alıcı bulamayan nohutun bugünkü fiyatının yanına dahi varılmıyor” diye konuştu.

Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçiyi mutlu edecek ve kamuya ürün verecek taban fiyatlar açıklamadığı için çiftçi ürününü TMO vermediğini bildiren Gürer, “Piyasa dengeleme görevi olan TMO da çözümü ithal üründe arıyor. İthal ürün yurt içi fiyattan daha pahalı olunca çiftçiden tüccara geçen ürün fiyatları katlıyor. Bu düzende olan üretici ile tüketiciye oluyor. AKP iktidarı ithalatçı tarım politikası yerli üreticiyi de ürünü de vuruyor. Kuraklık öngörüsü dahi yapamayan, verileri altı ayda değişen, yeterli taban fiyat yerine maliyet altında taban fiyatla alıma giren Bakanlık sorunları çözen değil ağırlaştıran yaklaşımını sürdürüyor” dedi.

Ankara - Fatih Karagöz

 

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