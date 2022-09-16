Merkez Bankası: Eksideyiz

Merkez Bankası’nın net rezervi 14 milyar dolar olurken, swap (takas) çıkarıldığında bu rakam eksi 52 milyar dolara geriledi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Haftalık Para ve Banka İstatistikleri yayımlandı.

9 Eylül haftası itibariyle net rezerv 14,1 milyar dolarla, bir önceki haftayla aynı seviyede kaldı. Swap hariç net rezervler ise eksi 52,5 milyar dolar olarak kaydedildi. Kur korumalı mevduatta (KKM) toplam büyüklük 1,33 trilyon TL oldu. Merkez Bankası verilerine göre, 9 Eylül itibarıyla Merkez Bankası brüt döviz rezervleri, 1 milyar 386 milyon dolar artışla 73 milyar 681 milyon dolara çıktı. Brüt döviz rezervleri, 2 Eylül’de 72 milyar 295 milyon dolar seviyesinde bulunuyordu. Haber Merkezi

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