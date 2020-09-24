Merkez Bankası faiz artırdı dolar düştü

Türk Lirası’nın son aylarda yaşadığı değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,71, Euro/TL kuru da 9,01’le rekor kırmıştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, döviz kurlarının frenlenememesi üzerine, politika faizi oranını yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltti. Beklenti, politika faizinin sabit tutulması yönündeydi. Faizin yeniden cazip hale getirilmesiyle, dolarda düşüş oldu. Merkez Bankası, son üç toplantının ardından yeniden faiz artışına gitti. Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğüne, enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediğine dikkat çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), “Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan (2 puan) yükseltilmesine karar vermiştir” duyurusunu yaptı. Kararın ardından 7,70 seviyesinde olan dolar 7,60, 9 lira olan euro ise 8,87 lira seviyesine geriledi. Türk Lirası yılbaşından bu yana yaklaşık olarak ABD Doları karşısında yüzde 23, Euro karşısında yüzde 26 değer kaybetti.

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