"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
25 EYLÜL 2020 CUMA - YIL: 51

Merkez Bankası faiz artırdı dolar düştü

24 Eylül 2020, Perşembe 14:00
Türk Lirası’nın son aylarda yaşadığı değer kaybı devam ediyor. Dolar/TL kuru 7,71, Euro/TL kuru da 9,01’le rekor kırmıştı.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu, döviz kurlarının frenlenememesi üzerine, politika faizi oranını yüzde 8,25’ten yüzde 10,25’e yükseltti. Beklenti, politika faizinin sabit tutulması yönündeydi. Faizin yeniden cazip hale getirilmesiyle, dolarda düşüş oldu. Merkez Bankası, son üç toplantının ardından yeniden faiz artışına gitti. Küresel ekonomideki belirsizliklerin sürdüğüne, enflasyonun öngörülenden daha yüksek bir seyir izlediğine dikkat çeken Merkez Bankası Para Politikası Kurulu (PPK), “Kurul, dezenflasyon sürecini yeniden tesis etmek ve fiyat istikrarını desteklemek amacıyla politika faizinin 200 baz puan (2 puan) yükseltilmesine karar vermiştir” duyurusunu yaptı. Kararın ardından 7,70 seviyesinde olan dolar 7,60, 9 lira olan euro ise 8,87 lira seviyesine geriledi. Türk Lirası yılbaşından bu yana yaklaşık olarak ABD Doları karşısında yüzde 23, Euro karşısında yüzde 26 değer kaybetti. 

Okunma Sayısı: 84
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Hukuk ayak bağı değildir

    Galatasaray, Avrupa'da yoluna devam ediyor

    Şeker pancarının taban fiyatı neden açıklanmıyor?

    “Çocukları okuldan soğuttuk”

    Akdeniz, barış denizi olsun

    Kışlık hazırlıklar için son demler

    Beşiktaş Avrupa Ligi'ne çok erken veda

    'Yüksek Mahkemenin kararını kabul edeceğim'

    İngiltere'de en yüksek günlük vaka sayısı gözlemlendi

    Yargıtay'dan Türköne hakkında tahliye kararı

    MGK bildirisi yayınlandı

    'Hastalarda zatürre oranı düşmeye devam ediyor'

    Rasulayn'da iki terör saldırısı: 2 sivil öldü, 11 sivil yaralandı

    % 80 zam hangi vicdanla bağdaşır?

    ABD'de 22 eyalette vakalar arttı

    Marmara'da deprem! - İstanbul Valiliği: Herhangi bir olumsuzluk bildirilmedi

    Dünya Müslüman Alimler Birliği'nden Filistin açıklaması

    Kop Dağı Tüneli inşaatındaki patlamada 8 işçi yaralandı

    'İsrail'in bir başka Arap ülkesiyle daha barış anlaşması imzalayacağını umuyorum'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Yeni sistemle eskiye dönüş
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Devlet adamı üslûbu
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Faruk ÇAKIR

    Dünya tersine dönüyor
    Süleyman KÖSMENE

    Senin ne ihtiyacın var, bana ısrar ediyorsun?
    Hüseyin Topuz

    Duâlarımızın kabul olması için
    Genel

    Hukuk ayak bağı değildir
    Risale-i Nur'dan

    Fânî dünyaya bedel, bâkî bir Cennet bizi bekler
    Rifat OKYAY

    Haramdan saadet çıkmaz

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2020, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.