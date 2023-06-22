"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2023 PERŞEMBE - YIL: 54

Merkez Bankası, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı

22 Haziran 2023, Perşembe 14:30
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Para Politikası Kurulu (PPK), politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 15'e çıkardı.

TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un, politika faizinin yüzde 15'e çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.

 

Duyuruda, "Kurul, dezenflasyonun en kısa sürede tesisi, enflasyon beklentilerinin çıpalanması, fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın kontrol altına alınması için parasal sıkılaştırma sürecinin başlamasına karar vermiştir." ifadelerine yer verildi.

Küresel ekonomide enflasyonun düşse de halen uzun dönem ortalamalarının çok üzerinde seyrettiği aktarılan duyuruda, bu nedenle, bütün dünyada merkez bankalarının enflasyonu düşürmeye yönelik tedbirler almakta olduğu kaydedildi.

Duyuruda, Türkiye'de, yakın döneme ilişkin göstergelerin enflasyonun ana eğiliminde yükselişe işaret ettiği belirtilerek, bu gelişmede yurt içi talepteki güçlü seyir, maliyet yönlü baskılar ve hizmet enflasyonundaki katılığın belirleyici olduğu aktarıldı.

Kurul'un, bu unsurlara ek olarak fiyatlama davranışlarındaki bozulmanın enflasyon üzerinde ilave olumsuz etki yapacağını öngördüğü ifade edilen duyuruda, "Kurul, politika faizini, enflasyonun ana eğiliminin gerilemesini ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaşmasını sağlayacak parasal ve finansal koşulları oluşturacak şekilde belirleyecektir." değerlendirmesine yer verildi.

"Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır"

Duyuruda, enflasyon görünümünde belirgin iyileşme sağlanana kadar parasal sıkılaştırmanın gerektiği zamanda ve gerektiği ölçüde kademeli olarak güçlendirileceği bildirilerek, "Enflasyon ve enflasyon eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve TCMB, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir." ifadeleri kullanıldı.

Parasal sıkılaştırma sürecinin başlaması ile para politikasının etkinliğinin artacağına dikkatin çekildiği duyuruda, bununla birlikte, fiyat istikrarının sürekliliğini sağlamak hedefiyle, TCMB'nin cari dengeyi iyileştirecek stratejik yatırımları desteklemeye devam edeceği vurgulandı.

Duyuruda, Kurul'un, mevcut mikro ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmalarının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştireceği belirtilerek, "Sadeleşme süreci, etki analizleri yapılarak kademeli olacaktır." değerlendirmesine yer verildi.

Kurul'un, kararlarını şeffaf, öngörülebilir ve veri odaklı bir çerçevede almaya devam edeceği aktarılan duyuruda, Para Politikası Kurulu toplantı özetinin 5 iş günü içinde yayımlanacağı bildirildi.

AA

Okunma Sayısı: 231
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Sokakta kurban kesene 3036 lira para cezası verilecek

    Merkez Bankası, faiz oranını 650 baz puan artırarak yüzde 8,50'den yüzde 15'e çıkardı

    Karadeniz'de Kastamonu açıklarında 4,4 büyüklüğünde deprem

    Sudan'da Kurban Bayramı'nda kapsamlı ateşkes çağrısı

    Adıyaman Çelikhan'da 4,1 büyüklüğünde deprem

    Üretimsiz ekonomi adaletsiz bölüşüm

    İstibdat ihtilaftan istifade eder

    Trump: Uyuşturucu ticareti yapanlara ölüm cezası verilsin

    Kosova'ya tepki amaçlı 3 sınır kapısını kapattı

    "Askerlerimiz, güneyde kontrol altına aldıkları mevzileri güçlendiriyor"

    Filipinler'de patlayan yanardağın püskürttüğü lavlar 2,5 kilometreye ulaştı

    Japon kültüründe İslam izleri

    26 binden fazla iltica başvurusu

    Hissettiğimiz enflasyon yüzde 100’ü geçiyor

    Kurbanlık fiyatları yüzde 140 arttı

    Gerekirse 16’lı masa kuralım

    Akdeniz’deki ölümler artık bitsin

    Parlamenter sisteme dönülsün

    Meksika'da aşırı sıcaklık sebebiyle ölenlerin sayısı 37'ye çıktı

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Yeni Asya Vakfı ile Avustralya Nur Vakfı olarak Kurbanlarınız için hizmetinizdeyiz
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Zulme göz yummak, ortak olmaktır
    Ahmet BATTAL

    Hızlı (çöken) tren hatları ve gerçeklik
    Hikmet Günaydın

    Çinli misafirimizin merakı
    Mikail YAPRAK

    Şeytana bile boyun eğdiren irade
    Cevher İLHAN

    Yargı üzerinden siyasi operasyonlar
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Hasan KOÇ

    Okunan son sayfa
    Mustafa Erünsal

    Bir Ahmet Akçay Ağabey geçti bu dünyadan…
    Risale-i Nur'dan

    Kendi için değil milleti için yaşamak

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2023, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.