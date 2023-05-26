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Merkez Bankası’nda para kalmadı

26 Mayıs 2023, Cuma 23:22
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın (TCMB) net uluslararası rezervi, 18 Mayıs haftasında 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgede yer aldı.

Merkez Bankası’nın net uluslararası rezervi 2002 yılından bu yana ilk kez negatif bölgeye geçti. 21 yıl sonra ilk kez negatif bölgeye geçen net rezerv 19 Mayıs itibariyle eksi 0,2 milyar dolar seviyesine geriledi. Yeni veriler uygulanan politikaların ekonomi üzerinde meydana getirdiği baskının bir diğer işareti olarak yorumlanıyor. Uzmanlar hükümetin ekonomide politikası değişmemesi halinde Türkiye’nin yeni bir kriz daha yaşayabileceği ve ödemeler dengesinin sarsılabileceği öngörüsünde bulunuyor. 

Hükümet zenginden yana

Ekonomist Uğur Gürses, Türkiye ekonomisinin içinde bulunduğu durumu “41 yılda görülmedik bir tablo” şeklinde değerlendirdi. Gürses, ülkede yaşanan hiçbir ekonomik krizin bu derece olmadığını kaydetti. Gürses, Merkez Bankası’nın Döviz Pozisyon grafiğini alıntılayarak “41 yılda görülmedik bir tablo; hayır ülke bekası için değil, siyasi hataları örtülemek, siyasi bekayı kurtarmak için bu yapılan… Hiçbir çalkantı-krizde (1988, 1991, 1994, 2001) bu derece olmadı…” dedi. Ekonomist Şenol Babuşcu, konuyla ilgili “Hükümet zenginden yana... Sabit gelirliyi, işçi, memur, emekli ve asgari ücretliyi hiç düşünmüyor. Ticari kredileri bankalara baskıyla % 14’ün altında faiz ile kullandırırken, Bireysel kredi faizlerini serbest bırakıp, bankaların % 50-60’lardan kullandırmasını seyrediyor...” ifadelerini kullandı.

Döviz kıtlığı yaşıyoruz

CHP Genel Sekreteri Selin Sayek Böke, Twitter hesabından değerlendirmelerde bulundu. Böke, Merkez Bankası’nın SWAP dahil net rezervinin eksi 0,2 milyar dolar, SWAP’lar düşüldükten sonra eksi 60,3 milyar dolar, Hazine’nin dövizleri çıkıldığında ise eksi 76,2 milyar dolara düştüğünü hatırlatarak “Tablo ağır. Döviz kıtlığı yaşıyoruz. Bir ödemeler dengesi krizinin arifesindeyiz. Bu tablonun tek bir sorumlusu var: Akıl dışı, bilimle çatışan, rantçı ekonomik tercihlerde ısrar eden Erdoğan! 28 Mayıs’ta bir karar vereceğiz. Erdoğan’la devam edersek ilaç, yakıt, gıda bile ithal edemez hale geleceğimiz, yoklukla sınanacağımız ağır bir krize gireceğiz” ifadelerini kullandı.

Tarih böyle bir savrulma görmedi

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Yılmaz ise, “İktidarda ülkenin nereye gittiğini gören, aklı başında, vatanınını seven tek bir kişi yok mu? Döviz kurunu tutabilecek rezerv kalmayınca sermaye kontrollerini sıkıştıran AK Parti iktidarı, şimdi de dolara fahiş faiz vermeye başladı. Yaşadıklarımız 90’lardan beter. O zaman bir özel bankanın (İmarbank) dövize fahiş faiz verdiğini görmüştük. Bugün ise iktdarın ikbali ve saplantılı ekonomi politikaları nedeniyle KKM’de dolara %55 faiz veriliyor. Tarih böyle bir savrulma, böyle bir basiretsizlik, böyle bir yağma görmemiştir” dedi.

Haber Merkezi

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