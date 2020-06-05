MERTAIR - NEO AIR Group GmbH ortaklığı hedeflerini açıkladı

NEO AIR Group GmbH, Türkiye deki yatırım ortaklığını MERTAIR ile yaptı.

Almanya’nın lider ‘Hava Kargo Charter ’ şirketi olan NEO Air Group GmbH, Türkiye deki yatırımını sektörün genç şirketi MERTAIR ile yaptı.

MERTAIR Genel Müdürü Erdinç ERTEMEL, yaptığı açıklamada ;

''Almanya’nın en güçlü kargo broker şirketi olan NEO Air Group ile yapılan ortaklığı çok değerli bulduğunu ve öncelikli hedeflerinin; Almanya ve diğer Avrupa ülkelerindeki özel hava kargo taşımacılığında, Türkiye menşeli uçak şirketlerinin payının arttırılması olduğunu bildirdi. Ayrıca, NEO Air Group şirketler grubunun global network gücünü Türkiye menşeli kargo şirketlerine sunarak ihtiyaç duyulan uçak kapasite seçeneklerini en verimli şekilde kullanmayı hedeflemekteyiz. Ülkemize yapılan yurtdışı yatırımların duraksadığı, hatta sektörde bulunan birçok İngiliz menşeli yabancı yatırımcının ülkemizdeki faaliyetlerini durdurduğu bir dönemde yapılan yatırımı kıymetli buluyorum ve bu kazanımları geliştirmek için çaba sarf edeceğiz.'' ifadelerini kullandı.

NEO Air Group CEO’su Dr.Stefan Kohlmann ise yaptığı açıklamada; ''Türkiye nin dinamiklerine ve üretim gücüne inandıkları için bu yatırımı yaptıklarını ve Türkiye üzerinden Orta Asya ve Türk Cumhuriyetlerindeki pazar paylarını genişletmek hedefinde olduklarını bildirdi.'' sözlerine yer verdi.