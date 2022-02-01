Mesele kademe değil, zam

Cep yakan elektrİk faturalarının ardından İktİdar elektrİk kademelendİrme sınırını 150 kWh’den 210’a çıkardı. Uzmanlar ve tüketİcİlere göre yenİ kademelendİrme İle sevİnİlecek bİr tablo olmadığını, meselenİn kademe değİl zam olduğuna dİkkat çekİyor.

Yenİ yılla birlikte fiyat artışı ve kademeli tarifeyle ikiye katlanan elektrik faturalarına itirazın ardından iktidar yeni bir adım attı. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, elektrik faturalarında düşük tarifeden yüksek tarifeye geçiş için tüketim limitinin günlük 5 kWh’den 7 kWh’ye, aylık 150 kWh’den ise 210 kWh’ye çıkarılacağını açıkladı. gazeteduvar’ın haberine göre, Elektrik Mühendisleri Odası (EMO) Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Özdağ’a göre yeni adıma “olumlu” demek güç. Kademelendirme sisteminin ne amaçla uygulandığının açıklanması gerektiğini belirten Özdağ, asıl sorunun zamlardan kaynaklandığını belirterek, “Bir şeye zam dediğin zaman bunun iktisat bilimiyle izah edilmesi lâzım. Ortada böyle bir bilgi yok. Böyle bir şey olmayınca da bunun adı direkt soygun” şeklinde konuştu.

210 KWH ELEKTRİĞE ZAMDAN ÖNCE 193 TL ÖDENİYORDU

Elektriğe zam gelmeden önce yeni sınır olarak belirlenen 210 kWh tüketim için, TRT ve enerji fonu dahil ödenen faturanın 193 TL olduğunu, bugün ise 210 kWh kullanımlı bir faturanın 288 TL’ye denk geldiğini belirten Özdağ, “Biz 95 lira fazla ödüyoruz. Bu parayı cebimizden çekiyorlar. Şimdi teşekkür mü edelim? Bizim itirazımız zamma, bu soyguna. Buna zam denir mi? Yüzde 125 artan bir şeye zam denmez. Bir şeye zam dediğin zaman bunun iktisat bilimiyle izah edilmesi lazım. Ortada böyle bir bilgi yok. Böyle bir şey olmayınca da bunun adı direkt soygun. Elektrik zamları, elektrik fiyatları üzerinden hepimizin soyulması. Sanayicinin, çiftçinin, esnafın, senin, benim, hepimizin soyulması” diye konuştu.

Haber Merkezi