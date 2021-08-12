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12 AĞUSTOS 2021 PERŞEMBE - YIL: 52

Mesleksizlik tehlikesi

12 Ağustos 2021, Perşembe
ATO YÖNETİM KURULU BAŞKANI GÜRSEL BARAN, PEK ÇOK SEKTÖRDE İSTİHDAM EDECEK NİTELİKLİ ELEMAN BULMAKTA ZORLUK YAŞANDIĞINA VE MESLEKSİZLİĞE DİKKAT ÇEKTİ.

Ahmet Terzi - ANKARA

Ankara Ticaret Odası (ATO) Yönetim Kurulu Başkanı Gürsel Baran, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı verilerde yüzde 10,6 düzeyinde olan işsizlik oranı değerlendirerek, “Herkes Türkiye gelişsin istiyor ama bu gelişimi sağlayacak sanayi ve ticarette çalışacak nitelikli eleman olmak istemiyor. İşsizlik ve istihdam bir an önce çözüme kavuşturulması gereken bir konu halini aldı” dedi. 3 milyon 399 bin işsizin bulunduğu Türkiye’de işverenlerin inşaattan sağlığa, tekstilden mobilyaya kadar pek çok sektörde istihdam edecek nitelikli eleman bulmakta zorluk yaşadığına dikkat çeken Baran, sorunun işsizlikten ziyade mesleksizlik olduğunu söyledi. 

Aradğımız elemanı bulamıyoruz

Baran, “207 üniversitenin bulunduğu ülkemizde, 3 milyonu ön lisans olmak üzere yaklaşık 7,5 milyon üniversite öğrencimiz eğitim görüyor. Bu üniversitelerden mezun olan gençlerimizin bir bölümü eğitim gördüğü alanda aradığı işi, üyelerimiz olan işverenlerin de yine bir bölümü faaliyet gösterdiği alanda aradığı elemanı bulamıyor. Karşılıklı bu arayış, hem bireyler hem işletmeler için zaman kaybı başta olmak üzere birçok kayba yol açıyor” diye konuştu.  Türkiye’de genç işsizlik oranının yüzde 22,7 düzeyinde olduğunu hatırlatan Baran, işsizlerin çoğunun kamuda istihdam edilmek istediğini söyledi. Yerel yönetimlerde iş için gönderilmiş binlerce özgeçmişin beklediğini kaydeden Baran, “Ülkemizde işsizlik sorununun çözümü için atılacak adımlardan biri de kamunun istihdam deposu olduğu algısının yıkılmasıdır” dedi. 

EĞİTİM İHTİYACA GÖRE PLANLANMALI

Eğitimin sektör ihtiyaçlarına göre planlanması gerektiğini kaydeden Baran, “Gençlerimiz, hayatlarının en güzel yıllarını meslek edinmek için geçiriyor, bazı branşlarda ihtiyaç olmadığı halde eğitim görüyor. Üniversite mezunu gençlerimizin çoğu mezun olduğu alanda iş bulamazken, reel sektör temsilcileri olarak bizler ise ihtiyacımız olan alanlarda yetişmiş işgücü bulamıyoruz” diye konuştu. Türkiye’nin nitelikli ara eleman ihtiyacına dikkat çeken Baran, “Her beş gencimizden birinin işsiz olduğu ülkemizde sanayicimiz, tüccarımız istihdam edecek ara eleman bulamıyor. Oto camcısından, tornacıya, kalıpçıdan sıvacıya, pazarlamacıdan, depocuya kadar birçok meslek alanında ara elemana ihtiyacımız var” dedi.    

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  • Toygar

    12.8.2021 17:50:29

    Meslek liselerine eskiden kafası çalışan adam girerdi. Sınavla, seçilerek alınırdı. Ekseriyeti iyi olmasa da, nitelikli %20-30 aralığında usta eleman yetişirdi. Şimdi ise, hiç bir okulu kazanamamış, barajlarda kalmış, kaldırım doldurmasın diye meslek lisesine çocuklar gönderiliyor. Onlar da zaten düzey belli. Memleketin bu hale gelmesinde, imam hatiplerin önünü kesmek isteyen ve üniversite sınavında katsayı adaletsizliğini getiren 28 şubatçıların rolü büyük. Başka rol alan da yok ya zaten!.. Şakşakçılar hariç :(

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