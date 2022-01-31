Metaverse çalışma hayatını değiştirecek

Facebook’un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına tümüyle uzaktan çalışabileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor.

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Bunun özellikle Avrupa’daki birçok şirket üzerinde de baskı oluşturacağı tahmin ediliyor. Avrupa’daki operasyonlarını genişleten Facebook’un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına uzaktan çalışma sistemini uygulayacak.

dw Türkçe’nin haberine göre, şirket, önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik odaklı Metaverse oluşumuna destek olmak için işe alınan kişilerin Almanya, Fransa ve İspanya dahil Avrupa’nın sekiz ülkesinde evden çalışabileceklerini açıkladı.

Meta’nın işe alma stratejisinde sayıları giderek azalan deneyimli yeteneklere gözünü dikmesi, kendi hibrit ve uzaktan çalışma politikalarına hız vermesi açısından Avrupalı şirketler üzerinde de baskıyı arttıracağı tahmin ediliyor.

Anketler de çalışanların pandemi sonrasında esnek çalışma düzenini büyük ölçüde desteklediğini gösteriyor.

Esneklik

BITKOM’da teknoloji iş gücü havuzları araştıran Adel Holdampf-Wendel, “Orta vadede talebin, her şeyden önce demografik değişiklikler ve şirketlerin karşı karşıya kaldığı dijitalleşme talepleri sebebiyle artmasını bekliyoruz” diyerek her şirketin teknoloji uzmanı arayışında olduğunu söyledi. Pandemide neredeyse iki yıl evden çalıştıktan sonra çalışanlar, artık ofis ortamında esneklik istediklerini sık sık dile getiriyor. İşe alım platformu Greenhouse’un kurucu ortağı ve başkanı Jon Stross da “Birçok insan evde de mükemmel bir şekilde üretken olunabileceğini kanıtladı. Ve (uzaktan çalışmayı) teklif eden oldukça şirket var” diyor. Meta’nın sözcüsü Cousins ise “Pozisyonunuz uygunsa ve işinizi başka bir yerde yapabiliyorsanız, uzaktan çalışmayı tercih edebilirsiniz. Belki İrlanda’da çalışıyordun ve İspanya ya da Almanya’da olmak istiyorsun. Yani bu olabilecek bir seçenek” diyor.

Haber Merkezi