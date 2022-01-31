"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
31 OCAK 2022 PAZARTESİ - YIL: 52

Metaverse çalışma hayatını değiştirecek

31 Ocak 2022, Pazartesi 20:11
Facebook’un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına tümüyle uzaktan çalışabileceği bir ortam sağlamayı hedefliyor.

Metaverse ve Misal Alemlerini nasıl anlamalı?
Gerçek dünya yerine tasarlanmış dünya mı?

 

Bunun özellikle Avrupa’daki birçok şirket üzerinde de baskı oluşturacağı tahmin ediliyor. Avrupa’daki operasyonlarını genişleten Facebook’un yeni sanal gerçeklik şirketi Meta, çalışanlarına uzaktan çalışma sistemini uygulayacak.

dw Türkçe’nin haberine göre, şirket, önümüzdeki yıllarda sanal gerçeklik odaklı Metaverse oluşumuna destek olmak için işe alınan kişilerin Almanya, Fransa ve İspanya dahil Avrupa’nın sekiz ülkesinde evden çalışabileceklerini açıkladı.     

Meta’nın işe alma stratejisinde sayıları giderek azalan deneyimli yeteneklere gözünü dikmesi, kendi hibrit ve uzaktan çalışma politikalarına hız vermesi açısından Avrupalı şirketler üzerinde de baskıyı arttıracağı tahmin ediliyor. 

Anketler de çalışanların pandemi sonrasında esnek çalışma düzenini büyük ölçüde desteklediğini gösteriyor.

Esneklik 

BITKOM’da teknoloji iş gücü havuzları araştıran Adel Holdampf-Wendel, “Orta vadede talebin, her şeyden önce demografik değişiklikler ve şirketlerin karşı karşıya kaldığı dijitalleşme talepleri sebebiyle artmasını bekliyoruz” diyerek her şirketin teknoloji uzmanı arayışında olduğunu söyledi. Pandemide neredeyse iki yıl evden çalıştıktan sonra çalışanlar, artık ofis ortamında esneklik istediklerini sık sık dile getiriyor. İşe alım platformu Greenhouse’un kurucu ortağı ve başkanı Jon Stross da “Birçok insan evde de mükemmel bir şekilde üretken olunabileceğini kanıtladı. Ve (uzaktan çalışmayı) teklif eden oldukça şirket var” diyor. Meta’nın sözcüsü Cousins ise “Pozisyonunuz uygunsa ve işinizi başka bir yerde yapabiliyorsanız, uzaktan çalışmayı tercih edebilirsiniz. Belki İrlanda’da çalışıyordun ve İspanya ya da Almanya’da olmak istiyorsun. Yani bu olabilecek bir seçenek” diyor.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 220
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Metaverse çalışma hayatını değiştirecek

    Yoksulluk sınırı 13 bin 843 TL

    En düşük tarifede aylık elektrik tüketimi 210 kilovata çıkarıldı

    ABD donuyor

    Zamlar ne zaman duracak?

    "Çin, yabancı gazetecilerin Doğu Türkistan haberi yapmasını engelliyor"

    İran: Viyana'da dikkate değer ilerleme kaydedildi

    BMGK, Ukrayna-Rusya krizini görüşecek

    Türkiye-Ermenistan arasındaki uçuşlar yeniden başlayacak

    İllere göre haftalık vaka sayısı açıklandı

    Medyaya baskı 12 Eylül'ü geçti

    Kurumlar ve rakamlarla oynamak ülkeye zarar verir

    OHAL ve KHK mağduriyetleri giderilmeli

    Enerji zamları asgari ücret zammının yüzde 43’ünü eritti

    AYM kendisiyle ve AİHM’le çelişti

    Son 24 saatte 88145 vaka ve 189 ölüm gözlemlendi

    Myanmar’da yardım ihtiyacı katlanarak artıyor

    Öğrenciler şimdi de fatura kıskacında

    Demokrasi ittifakına ihtiyaç var

    En Çok Okunanlar

    Ali FERŞADOĞLU

    Kurulan tuzakları seyredemeyiz!
    Süleyman KÖSMENE

    Kıyamette üç sınıf insan
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Şükrü BULUT

    İkinci Avrupa atakta… ve… Birinci Avrupa teyakkuzda…
    Yeni Asya'dan Size

    21 Şubat yaklaşırken
    Mehmet KARA

    İki ayrı Türkiye mi var?
    Risale-i Nur'dan

    Allah’a abd olana her şey musahhardır
    Mehmet Pekel

    Gerçek dünya yerine tasarlanmış dünya mı?
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    M. Latif SALİHOĞLU

    İzmirli İsmail Hakkı Efendi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.