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8 MART 2024 CUMA - YIL: 55

Mevduat faizleri 22 yılın zirvesinde

08 Mart 2024, Cuma 17:49
Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), haftalık para ve banka istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, bankacılık sektörünün toplam mevduatı (bankalar arası dahil) 1 Mart ile biten haftada 18 milyar 293 milyon 430 bin lira azalışla 15 trilyon 495 milyar 476 milyon 130 bin liraya indi. Bloomberg HT’nin haberine göre, 1-3 aylık TL mevduat faizleri yüzde 53,3 ile 22 yaklaşık 22 yılın en yüksek seviyesine çıktı. İhtiyaç kredisi faizleri yüzde 60,4 olurken ticari kredi faizi de yüzde 54,1 olarak kaydedildi.

Haber Merkezi

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