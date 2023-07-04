Meyve sebzede yaz kış fiyat yüksek

Artvin’de 12 yıldır sebzecilik yapan Selçuk Babacan, sebzesini almaya geldiği Rize halinde açıklamalarda bulundu.

Babacan, “Hala kavunun kilosu 25 lira, kirazın kilosu 60 lira, biber 25 lira, domates 25 lira ve artık yaz sezonu diye bir şey yok. Kış da aynı yaz da aynı ve fiyatlar hemen hemen eşitlenmiş durumda. 12 yıldır sebzecilik yapıyorum ve böyle giderse sanırım son yıllarımızdır çünkü bu maliyetlerle işin içinden çıkılmaz hale gelinmiştir. Şu anda fiyatları yüksek olan meyve gurubu şöyle ki; kiraz, kavun, üzüm, nektarın gibi bu meyvelerin fiyatı 35 lirayı düşmüyor. Vatandaş eskiden 3- 5 kilo alırdı, şimdi ise yarım kilo veya bir kilo alıyor ama ben bir kiloyu yukarı çıkanı görmedim çünkü birer kilo alsa poşeti 300-500 liraya tutuyor ve bu da vatandaşı artık yoruyor” dedi.

Artvin - Anka