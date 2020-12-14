Millet Bahçeleri 7 Bakanlığı solladı

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, 278 millet bahçesinin yatırım değerinin 16 milyar lira olduğunu açıkladı.

Bu tutar, aralarında Çevre, İçişleri, Enerji dahil olmak üzere 7 bakanlığın 2021 yılı bütçesinden büyük. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TBMM Genel Kurulu’nda, Bakanlığının 2021 yılı bütçesine ilişkin açıklamalarda bulundu. Kurum, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın seçim vaadi olan millet bahçelerinin maliyetini de açıkladı. Sözcü’de yer alan habere göre, Bakan Kurum “Şu anda yatırım değeri 16 milyar lira olan, 78 ilimizde 50 milyon metrekare büyüklüğünde, 278 millet bahçesi yapıyoruz; 42’sini tamamladık, inşallah öbürlerini de en kısa sürede tamamlayacağız” dedi. Kurum’un açıklamasına göre millet bahçelerine ödenecek toplam tutar 16 milyar lira olacak. 16 milyar liralık tutar, Türkiye’deki 7 bakanlığın 2021 yılı için ayrılan bütçesini de geride bırakıyor.

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