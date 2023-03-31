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31 MART 2023 CUMA - YIL: 54

Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor

31 Mart 2023, Cuma

Millet fakirleşirken bankalar kâra doymuyor

TÜRK-İŞ’in araştırmasına göre, mart ayında 4 kişilik ailenin açlık sınırı 9 bin 591 lira olurken bankalar iki ayda 65 milyar lira kâr etti.

Türk-İş, mart ayına ilişkin dört kişilik bir ailenin açlık yoksulluk sınırına ilişkin araştırmasının sonuçlarını yayınladı. Buna göre, dört kişilik bir ailenin sağlıklı, dengeli ve yeterli beslenebilmesi için yapması gereken aylık gıda harcaması tutarı (açlık sınırı) mart ayında 9 bin 591,13 TL’ye çıktı. Dört kişilik ailenin gıda harcaması ile giyim, konut (kira, elektrik, su, yakıt), ulaşım, eğitim, sağlık ve benzeri ihtiyaçlar için yapılması zorunlu diğer aylık harcamalarının toplam tutarı (yoksulluk sınırı) ise mart ayında 31 bin 241,48 liraya yükseldi. Bekâr bir çalışanın ‘yaşama maliyeti’ de mart ayında aylık 12 bin 469,98 liraya yükseldi.

Gelir dağılımında adaletsizlik artacak

Türk-İş araştırmasında, dört kişilik bir ailenin gıda için yapması gereken asgari harcama tutarındaki artışın bir önceki aya göre yüzde 1,76 oranında gerçekleştiği belirtildi. Araştırmaya göre, iki aylık değişim oranı yüzde 17,96, son on iki ay itibariyle değişim oranı yüzde 94,62 oldu. On iki aylık ortalamalara göre ise gıda harcamasındaki artış oranı yüzde 114,03 olarak hesaplandı. Türk-İş yaptığı yazılı açıklamasında depremi ve ardından yaşanan sel felaketine işaret edildi: “Hâlihazırda büyük bir geçim zorluğu yaşayan geniş kitlelerin 6 Şubat Büyük Türkiye Depremi ve sonrasında yaşanan sel felaketlerinin doğurmuş olduğu zorlukları daha yoğun hissetmesi ve gelir dağılımındaki adaletin daha da bozulması ihtimal dâhilinde.

2 ayda 65 milyar lira kâr

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından, Şubat 2023 dönemine ilişkin ‘Türk Bankacılık Sektörünün Konsolide Olmayan Ana Göstergeleri’ raporu yayımlandı. Rapora göre, şubatta bankacılık sektörünün aktif büyüklüğü 15 trilyon 34 milyar 371 milyon lira düzeyinde gerçekleşti. Sektörün aktif toplamı 2022 sonuna göre 686 milyar 981 milyon lira artış kaydederken, bunun oransal karşılığı yüzde 4,8 oldu. Bankacılık sektörünün 2022 yılının ocak-şubat aylarında 39 milyar lira olan net kârı bu yılın ilk iki ayında 65,6 milyar liraya yükseldi. 

Yüzde 6,5 arttı

Şubatta 2022 sonuna oranla, sektörün en büyük aktif kalemi olan krediler yüzde 6,3 artarak 8 trilyon 54 milyar 958 milyon liraya, menkul değerler toplamı yüzde 6,6 yükselerek 2 trilyon 528 milyar 165 milyon liraya çıktı. Bu dönemde, kredilerin takibe dönüşüm oranı da yüzde 1,93 seviyesinde gerçekleşti. Bankaların kaynakları içinde en büyük fon kaynağı durumunda olan mevduat, şubatta 2022 sonuna göre yüzde 6,5 artarak 9 trilyon 437 milyar 901 milyon liraya yükseldi. Aynı dönemde öz kaynak toplamı yüzde 5,8 artışla 1 trilyon 487 milyar 723 milyon liraya ulaştı. Sektörün şubat sonu itibarıyla dönem net karı 65 milyar 564 milyon lira, sermaye yeterliliği standart oranı yüzde 17,15 seviyesinde gerçekleşti.

İstanbul - Anka

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