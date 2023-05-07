Milleti borca batırdılar

HÜKÜMETİN POLİTİKALARI EKONOMİK KRİZE YOLA AÇARKEN, ALIM GÜCÜ İYİCE AZALAN VATANDAŞLAR DA BORÇ BATAĞININ İÇİNE DÜŞTÜ. KREDİ VE KREDİ KARTI BORÇLARI REKOR KIRIYOR.

VATANDAŞIN BORCU DAHA DA ARTTI - VERİLEN MAAŞ ZAMLARI 4 AYDA ERİDİ

Alım gücü eridi vatandaş çareyi ‘banka’da buldu: Tüketici kredi tutarında 21 milyarlık artış.

Kurda ve enflasyonda yaşanan artış Türk Lirası’ndaki alım gücünü de eritti. Yapılan zamlar dört ay içinde buhar oldu; asgari ücretlinin piyasadaki alım gücü 6 bin 580 liraya, en düşük emekli aylığının alım gücü 7 bin 500 liradan 5 bin 802 liraya düştü. İhtiyaçlarını karşılamakta zorlanan vatandaş da çareyi kredi ve kredi kartlarında buldu. Bulunan çözüm ise vatandaşların kredi ve kredi kartına olan borcunu katladı.

21 MİLYAR 507 MİLYON LİRALIK ARTIŞ

BirGün’de yer alan habere göre, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) tarafından yayımlanan haftalık bültene göre tüketici kredileri tutarı, 28 Nisan itibarıyla 21 milyar 507 milyon lira artışla 1 trilyon 319 milyar 933 milyon liraya yükseldi. Söz konusu kredilerin 410 milyar 715 milyon lirası konut, 73 milyar 207 milyon lirası taşıt ve 836 milyar 10 milyon lirası ihtiyaç kredilerinden oluştu. Söz konusu dönemde taksitli ticari kredilerin tutarı 1 milyar 972 milyon lira artarak 1 trilyon 99 milyar 518 milyon liraya çıktı. Bankaların bireysel kredi kartı alacakları da 25 milyar 862 milyon lira artarak 630 milyar 489 milyon lira oldu. Bireysel kredi kartı alacaklarının da 328 milyar 850 milyon lirası taksitli, 301 milyar 639 milyon lirası taksitsiz.

VATANDAŞ BANKALARIN RADARINDA

Verilere göre bankacılık sektöründe takipteki alacaklar, 28 Nisan itibarıyla bir önceki haftaya göre 8 milyar 856 milyon lira artarak 170 milyar 190 milyon liraya yükseldi. Söz konusu takipteki alacakların 140 milyar 340 milyon lirasına özel karşılık ayrıldı. Aynı dönemde bankacılık sistemindeki yasal öz kaynaklar 77 milyar 837 milyon lira artışla 1 trilyon 935 milyar 214 milyon lira oldu. Öte yandan sektörün kredi hacmi 28 Nisan itibarıyla 111 milyar 907 milyon lira arttı. Söz konusu dönemde toplam kredi hacmi 8 trilyon 777 milyar 109 milyon liradan 8 trilyon 777 milyar 889 milyon liraya çıktı. Bankacılık sektöründeki toplam mevduat 10 trilyon 347 milyar 362 milyon lira oldu.

Haber Merkezi