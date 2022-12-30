Milyoner sayısı ikiye katlandı

Türkiye’de 1 milyon TL’nin üzerindeki mevduat hesaplarının sayısının 782 bin 877’ye ulaşarak bir yılda ikiye katlandığı, bunun 707 bin 138’inin yurt içi yerleşiklere ait olduğu ortaya çıktı.

Bankacılık sistemindeki mevduat ve katılım hesaplarının hacmi içinde 1 milyon TL ve daha yüksek tutarlı hesapların sayısı arttı. Geçen yıl ekim sonunda 410 bin 786 olan bu sayının, bu yıl aynı dönemde yüzde 90,6’ya denk gelen 372 bin 91 artarak, 782 bin 877’ye ulaştığı belirlendi. Dünya’nın haberine göre, bankacılık sistemindeki tüm mevduat hesaplarının yüzde 0,5’ini oluşturan bu hesaplardaki ekim sonu bakiyesi, 5 trilyon 798,8 milyar lira ile toplam mevduat hacminin yüzde 69,5’ini oluşturdu. Haber Merkezi

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