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13 ARALIK 2020 PAZAR - YIL: 51

Milyonerlerin mevduatı 2 trilyon lirayı aştı

13 Aralık 2020, Pazar 11:00
Hesabında 1 milyon lira ve üzeri para bulunan mudilerin sayısı ekim sonu itibarıyla 322 bini, toplam mevduat tutarı da 2 trilyon lirayı aştı.

Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerine göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin sayısı ekim sonu itibarıyla 322 bin 225 oldu. Geçen yılın sonunda 225 bin 441 olan milyoner sayısı, 10 ayda 96 bin 784 arttı.

Milyonerlerin toplam mevduatı da ekim sonu itibarıyla 2 trilyon 61 milyar 497 milyon liraya ulaştı. Böylece milyoner başına düşen ortalama mevduat, 6 milyon 398 bin lira oldu.

Geçen yılın sonunda 1 trilyon 391 milyar 599 milyon lira seviyesinde bulunan milyonerlerin toplam mevduatı, 10 aylık dönemde 669 milyar 898 milyon liralık artış kaydetti. 

YURT İÇİ YERLEŞİK MİLYONERLERE 85 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ

Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı, 10 ayda 85 bin 765 artarak 287 bin 785'e ulaştı. Bu kişilerin toplam mevduatı 1 trilyon 924 milyar 927 milyon liraya yükseldi.

Söz konusu dönemde yurt içi yerleşik milyonerlerin mevduatlarının 796 milyar 991 milyon lirası yerel para cinsi, 1 trilyon 65 milyar 796 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 62 milyar 140 milyon lirası kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 689 bin lira olarak hesaplandı.

YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONER SAYISI 10 AYDA 11 BİN ARTTI

BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ekim sonu itibarıyla 34 bin 440'a ulaştı. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı 2019 sonuna göre 11 bin 19 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı 136 milyar 570 milyon lira oldu.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankalardaki mevduatlarının 17 milyar 167 milyon lirası yerel para, 117 milyar 809 milyon lirası yabancı para ve 1,6 milyar lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu.

Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 3 milyon 965 bin lira olarak hesaplandı.

AA

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